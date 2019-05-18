鴻海新董事候選人重科技 集體領導意味濃

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海新任董事候選名單中鴻海董事長郭台銘入列，可因應未來選舉變數和具轉圜空間。新任董事候選人以科技產業為導向，也反映鴻海未來布局藍圖，及新任董事集體領導意味濃厚。

鴻海新任董事候選名單日前出爐，包括郭台銘、呂芳銘、劉揚偉、李傑、盧松青、戴正吳，以及獨立董事候選人王國城、郭大維和龔國權。其中郭台銘、呂芳銘、劉揚偉屬於自然人，李傑、盧松青和戴正吳屬於法人代表。

積極參加國民黨總統初選的郭台銘表示，目前美中貿易戰等全球經濟不確定因素多，現在放手交棒給主要次集團的負責人，藉此接受歷練，時機相對佳。

對於鴻海新任董事長人選，郭台銘先前表態，他百分之百不會續任董事長，若在國民黨總統初選未出線，也不會回去。他也透露，盧松青和戴正吳不是接任董事長人選。外媒點名劉揚偉可能是鴻海新任董事長的大黑馬。

觀察郭台銘入列新任董事候選名單，外界解讀可讓他因應未來選舉的各項變數，具有轉圜空間。

華南永昌投顧董事長儲祥生指出，郭台銘仍在新任董事候選名單中，不排除是為了日後選舉作業鋪路，在新任董事會內，郭台銘仍將扮演重要角色，但預期若郭台銘選上總統，應該會辭去董事一職。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，未來郭台銘若未能成為國民黨總統候選人，在鴻海新任董事會內仍將具有影響力。

對於新任董事長或接班人選，黃國偉分析，「誰當董事長已經不是重點」，他指出，從新任董事候選名單來看，各主要事業群負責人入列，已沒有特定接班人的問題，未來鴻海董事會將朝向集體領導，儘管名義上需要董事長，但「董事長人選不見得就是郭台銘的接班人」，未來鴻海董事會集體領導意味相對濃厚。

第一金投顧董事長陳奕光指出，6月底鴻海新任董事會將交接，展開新局面，郭台銘仍是新董事會幕後關鍵的決策者，新董事會決策仍將採扁平化、重管理、立即做出反應為主。

解讀鴻海整體新任董事候選名單，市場分析以科技產業為主軸，整合次集團主要負責人，也清楚反映鴻海未來發展布局的藍圖。

儲祥生分析，這次鴻海新任董事名單以主要次集團負責人為主，總財務長黃秋蓮未入列，代表鴻海以科技產業為主軸的核心價值，以及製造為主的發展趨勢。

陳奕光對名單內容不感意外，他指出，人選以管理背景為主，有別於台積電董事人選以技術背景為考量，符合鴻海集團的發展生態，此外，具備次集團營運管理背景的董事候選人，對鴻海集團未來決策有正面助益。

不具名產業專家表示，這次鴻海新任董事候選人，都是鴻海集團過去3年以及未來3年重要技術應用發展的主要負責人，例如呂芳銘負責5G通訊、戴正吳主抓8K螢幕新技術、劉揚偉主導半導體布局、盧松青深耕光學模組、李傑布局工業互聯網大數據等，他們是鴻海集團目前的第一梯隊，涵蓋鴻海集團新興布局多角化，也代表鴻海未來主要的成長引擎。（編輯：楊玫寧）1080518