美中貿易戰加劇 法人：iPhone是否課稅成關鍵

美中貿易戰加劇，美股收跌，外資出走，本週新台幣貶幅超過1%。法人指出，6月底G20美中領導人見面，iPhone與筆記型電腦課稅與否將是關鍵。（圖取自蘋果公司網頁）

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美中貿易戰加劇，美股收跌，外資出走，本週新台幣貶幅超過1%。法人指出，6月底G20美中領導人見面，iPhone與筆記型電腦課稅與否將是關鍵。產業界則是短期審慎、長期正面看待。

市場憂慮美中貿易戰加劇，美股17日收跌。道瓊工業指數終場下跌98.68點，或0.38%，收在25764點；標準普爾500指數下跌16.79點，或0.58%，收在2859.53點。以科技股為主的那斯達克指數下跌81.760點，或1.04%，收在7816.285點。

美中貿易戰牽動外資持續出走，累計本週新台幣下挫3.39角，貶幅1.08%，週線連兩黑。

觀察美中貿易戰趨勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析，相關談判可望隨著美國總統川普一波波的放話、美國大選逼近，逐步明朗，時間點可能落在6月底G20（20國集團）峰會、中美領導人見面之際。

他表示，雖是兩強打架，但台灣身為最佳工廠管理者，也是最佳合作夥伴，拉長來看，最終長期應可望受惠。

日盛上選基金經理人陳奕豪表示，6月底的G20峰會，美國總統川普將與中國大陸國家主席習近平會面，能否有轉圜機會，iPhone與筆記型電腦課稅與否將是關鍵。

他預期中美貿易戰將持續一段時間，中國不會妥協、美國將透過任何方式阻撓中國崛起。中美貿易戰也將成為2020美國選舉重要議題，美國沒有鬆手的可能。

從產業觀察美中貿易戰，短期審慎、長期看正面。鴻海董事長郭台銘指出，這是全世界的問題和台灣的問題，貿易戰全球都會受影響，在產業結構調整過程中，希望在中美兩邊，台灣能夠獲利。

被動元件大廠國巨董事長陳泰銘表示，全球經濟及產業仍存有諸多不確定因素，包括國際貿易爭端持續緊繃、外幣匯率波動影響、國際環境保護法規趨嚴、電子供應鏈需求待回溫、被動元件同業價格競爭等。

傳動元件大廠上銀董事長卓永財日前表示，不管最後中美談判會進行到哪種階段，景氣不會更差，應該在第2季就會落底。從機械產業來看，工具機產業可能要到第3季落底。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希日前說，美中貿易戰升溫對台灣機械業者是「短空長多」，部分生產業者對機械廠商短期訂單可能因而再觀望延後，若美國對中國關稅再增加到25%，可能影響部分訂單。

不過，長期來看，去年下半年開始，部分生產業者開始布局中國以外的生產基地，逐步轉向越南、印度、墨西哥和巴西等地設廠，因此添購新機械設備的商機開始浮現，預期相關商機可延續5年到10年，長期對機械廠商來說有正面挹注。（編輯：楊玫寧）1080518