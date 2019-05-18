印度台灣形象展參觀人次創新高 飲品商機可期

（中央社記者廖禹揚新德里18日電）印度台灣形象展今天落幕，3天展期參觀人次達2萬新高紀錄，其中紙吸管、提升飲品口感的「驚奇瓶」等飲品相關產品受矚目，後續商機可期。

經濟部國際貿易局委託中華民國對外貿易發展協會舉辦的印度台灣形象展今天劃下完美句點，如預期打破去年1.8萬參觀人次紀錄。外貿協會表示，今年首次設置的珍珠奶茶館試喝活動深受當地民眾歡迎，認為珍珠口感新奇，還有參觀者每天都來試飲。

同時，參展廠商也意外發現，紙吸管在印度已相當普遍，綠色生活館的「千發紙管」詢問度高；水巷茶弄也推出拍照打卡送玻璃吸管方式吸引民眾，並帶來環保杯概念，推廣自備容器可減價的做法。

首次前進印度參展的合昇昌則推出可利用氮氣充填，迅速提升飲品口感的驚奇瓶，展覽第1天就受到超過百位買主青睞，表示有代理意願，顯示飲品相關產品在印度市場商機可期。

外貿協會表示，這次形象展同樣在展前數月就開始邀請當地大企業參觀，包括化學品製造商Hindon India、重型機具製造商PTC、外包電話服務商Aria Telecom Solutions、醫療產業的YADAV醫院，及專營智慧教育產品的Invoxel Technologies。

展中也促成不少合作，例如配合印度環保政策，綠色生活館展出的空氣污染防制設備、專業氣體分析儀器設備，獲大廠TOYOTA India、印度國家標檢局關注洽詢；主打可同時處理多個訊源的商用與家用無線影音傳輸系統的燿麟國際，也在展覽第1天就接到Panasonic印度代理商洽談代工業務。

台灣形象展從2017年至今已陸續在新南向國家辦理9個場次，今年除印度外，也將陸續在馬來西亞、越南、印尼、菲律賓舉辦。（編輯：趙蔚蘭）1080518