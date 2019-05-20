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財長蘇建榮：今年不會提出政院版財劃法修正案

最新更新：2019/05/20 11:14
國民黨立委林德福20日在立法院財政委員會質詢，關切行政院版財劃法部分條文修正草案送到立法院審議的期程。對此，財政部長蘇建榮（圖）答覆，108年年底之前「不可能」提出來。中央社記者裴禛攝 108年5月20日
國民黨立委林德福20日在立法院財政委員會質詢，關切行政院版財劃法部分條文修正草案送到立法院審議的期程。對此，財政部長蘇建榮（圖）答覆，108年年底之前「不可能」提出來。中央社記者裴禛攝 108年5月20日

（中央社記者范正祥台北20日電）國民黨立委林德福今天在立法院財政委員會質詢，關切行政院版財劃法部分條文修正草案送到立法院審議的期程。對此，財政部長蘇建榮答覆，今年年底之前「不可能」提出來。

立法院財政委員會審查「財政收支劃分法部分條文修正草案」，包括國民黨立委羅明才、曾銘宗、林德福及民進黨立委蔡易餘、劉建國等人都有提案。行政院版財劃法部分條文修正草案目前尚未送到立法院，仍由財政部審慎規劃中。

林德福質詢，能不能在立法院這會期提出，蘇建榮表示，他之前在立法院答詢場合已經說過，今年年底之前不會提出。

林德福持續追問行政院版財劃法部分條文修正草案送到立法院審議的期程，蘇建榮進一步答覆，今年年底之前「不可能」提出來。

對於林德福質疑修正財劃法「遙遙無期」，蘇建榮說，財政部會繼續努力。

另外，蘇建榮在財政委員會進行口頭報告回應立委的提案時也指出，財劃法修正案是財源重分配的零和機制，無法完全解決地方財政問題，只有地方政府本於財政自我負責精神，落實開源節流，加強財政紀律，才能改善地方財政。

關於多位立委提案修法，蘇建榮會前回應媒體訪問時說，修正財劃法應配合行政院的施政期程；縣市政府與直轄市政府對統籌分配稅款的分配公式還沒有共識。

蘇建榮指出，財劃法修正必須整體考量，財政部有一些想法，但還是要找地方來談，不是一下就能解決。希望是在比較中性的情況下討論問題，避免因為政治干擾扭曲財劃法規劃，今年底以前不會提出財劃法的行政院版修正草案。（編輯：楊玫寧）1080520

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