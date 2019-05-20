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520行情激勵 台股盤中一度收復年線

最新更新：2019/05/20 11:20

（中央社記者吳家豪台北20日電）520總統就職週年行情登場，台股今天盤中大漲逾80點，最高來到10465.84點，收復年線約10444點，但市場仍擔憂美中貿易戰加劇，電子股表現偏弱，指數漲幅收斂至50點左右。

至10時58分左右，台股加權指數來到10439.02點，上漲54.91點，漲幅0.53%，成交值為新台幣638.89億元，預估量能約1220億元。電子股上漲0.04%，金融股漲1.03%。

總統蔡英文執政屆滿3週年，她今天在總統府主持「3年有成 台灣進步關鍵字」記者會表示，政府不炒短線，做長遠規劃，重要政策要3年才會開花結果，在這之前執政者必須忍受孤獨，這3年來她經常承受壓力，第4年就是收穫的開始。

美國總統川普政府16日將華為和70家附屬事業列入貿易黑名單，禁止華為在未經政府許可下，向美國企業採購零組件和技術。今天華為概念股相關台廠的台積電開高走低，小跌0.21%，來到241元；而股王大立光上漲3.51%，來到3985元；鴻海上漲0.4%，來到75元；聯發科跌0.34%，報290元。

日圓近期飆升，台股受惠族群以工具機、矽晶圓為主。上銀盤中最高來到251元，漲幅逾2.4%；環球晶開高走低，盤中漲幅約0.16%。（編輯：郭萍英）1080520

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