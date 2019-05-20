國泰金：民眾對股市前景樂觀 貿易戰成變數

（中央社記者邱柏勝台北20日電）國泰金調查，民眾5月「賣股繳稅」的意願低於去年，參與除權息意願則高於去年，反映民眾對股市前景樂觀。但這調查是美中貿易戰升級前進行，貿易戰是否衝擊股民信心，仍待觀察。

國泰金控今天發布「2019年5月份國民經濟信心調查結果」，調查指出，國發會景氣對策信號分數較上月增加3分，燈號續呈黃藍燈，景氣領先指標連3個月走高，加上4月的製造業採購經理人指數上升至51.7，是自去年11月以來首次呈現擴張，反映未來景氣有機會改善。

此外，景氣現況與展望樂觀指數同步向上，分別來到-2.6及-0.8的水準，在勞動市場部分，民眾的就業樂觀及薪資上漲指數也同時改善，其中薪資展望樂觀及現況樂觀指數已經分別連續6個月及4個月處在正值。

在經濟信心與就業及薪資展望樂觀的支撐下，民眾消費意願穩步向上，其中大額消費意願指數（5.4）連續4個月處在代表樂觀的正值，為2018年3月以來的高點。

在通膨方面，國泰金控指出，雖然近期油價走高，5月的民眾平均通膨預期值仍為1%，且認為今年通貨膨脹率會低於1%的民眾依舊將近6成，顯示民眾對於通膨擔憂不高。

在股市方面，受惠經濟數據改善，台股在調查期間的前段維持高檔。不過，在台灣時間5月6日凌晨，川普突宣佈調高中國進口關稅，造成調查期間後段股市的急劇波動。

調查指出，5月民眾的股市樂觀情緒持續改善到-6.6，創2015年6月以來的高點，風險偏好也小幅回升至-3.2，為近1年以來的新高。

調查詢問民眾今年是否願意參與除權息，雖然以未決定者佔34.2%最高，但目前表示意願較高者有27.2%，意願低者則達38.6%，相較去年調查時意願較高者僅23.5%，意願低者則高達42.8%，顯示今年民眾參與除權息的意願較高，可能反映民眾對於未來股市相對樂觀的預期。

另外，調查也問受訪民眾，報稅季前是否將出脫股票，結果有57.4%的民眾認為出脫持股的可能性低，比例略高於去年的55.9%，同樣反映民眾對於未來股市相對樂觀的預期。

但國泰金控表示，這次調查回收問卷有超過75%是在川普突然宣布調高關稅之前，故仍需留意美中貿易談判的後續發展及風險，對民眾股市樂觀及風險偏好情緒的可能影響。（編輯：鄭雪文）1080520