準確預估農作物產量 印度擬用AI技術

（中央社記者康世人新德里20日專電）為加快農作物保險計畫農民申請理賠，印度農業部決定委託專門機構進行試點研究，透過無人機、人工智慧（AI）、機器自我學習等創新技術來估算每個農村的農作物產量。

「印度時報」（Times of India）今天報導，這項研究會在即將來臨的「夏季播種」（印度語稱為Kharif）期間進行，研究結果預計2020年2月中旬提交。

根據印度農業部規劃，用來估算農作物產量的技術工具包括高度時空遙感偵測數據、無人機、機器自我學習、先進智慧農作物模擬模型和人工智慧等。

接受委託的專業機構最初選定試點研究作物為水稻、大豆、棉花、珍珠小米（bajra）、玉米、高粱、花生和瓜爾豆（guar）共8種農作物。

一名沒有具名的官員表示，一旦受委託專業機構公布農作物產量預估數據，這些數據將會在Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana（PMFBY）農作物保險計畫採用，以便迅速解決投保農民的理賠問題。

PMFBY是印度總理莫迪2016年推出，目的在投保農民遇到自然災害和惡劣氣候條件而蒙受嚴重損失時，可透過理賠讓農民不會血本無歸。

PMFBY目前對農作物產量估算採用「農作物切割實驗」（Crop Cutting Experiments；CCE），但CCE是一種較為耗時的方法，導致理賠延遲。

這項農作物產量準確估算的研究計畫執行，將由馬哈拉諾比國家農作物預測中心（Mahalanobis National Crop Forecast Centre；MNCFC）負責監督。MNCFC正在縣級進行農作物產量估算，涵蓋印度80%以上農業區。

農業占印度國內生產毛額（GDP）的比重超過40%，許多農作物出口賺取大量外匯，因此農作物產量對印度經濟成長預測也相當重要。（編輯：馮昭）1080520