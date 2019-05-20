外資上週賣超512.47億元 大賣金控股

（中央社記者潘智義台北20日電）美國將華為等中國企業列為黑名單，貿易戰升溫，台灣證券交易所統計，台股加權指數上週收在10384.11點，週線下跌328.88點，上週外資在集中市場賣超新台幣512.47億元。

證交所統計，上週外資賣超個股以國泰金12.27萬張最多，另買超台灣高鐵2.25萬張最多。

法人表示，由於壽險業將適用新國際會計準則公報，壽險業的損益計算恐怕較為不利，外資相繼調降有壽險子公司的金控股投資評等，加上金控壽險子公司上繳金控獲利減少，配息不如往年，造成外資大賣金控股。

台灣高鐵去年每股稅後盈餘1.9元，較前年的0.95元大增，今年第1季每股稅後盈餘0.41元，仍維持去年水準。

台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場總買進金額1515.74億元，總賣出金額2028.21億元，賣超512.47億元，另統計自2019年年初至5月17日止，外資總買進金額2兆7692.27億元，總賣出金額2兆6958.06億元，累計買超734.21億元。

外資總持有股票，包括原始股東持股及自集中市場買進持股市值為12兆6001.16億元，占全體上市股票市值的40.27%，較5月10日的13兆2144.55億元，減少6143.39億元。

上週外資自集中市場買超前3名上市公司依序為台灣高鐵2萬2452張、中工1萬5823張、統一1萬3414張股。

上週外資自集中市場賣超前3名上市公司依序為國泰金12萬2726張、新光金10萬5210張。群創9萬1335張。（編輯：鄭雪文）1080520