臉書粉絲頁遭冒用 雄獅通報主管機關

（中央社記者吳家豪台北20日電）旅遊業者雄獅今天發布聲明，針對近期有不法人士假冒雄獅旅遊臉書粉絲頁發布抽獎活動，竊取消費者臉書個資，雄獅已主動向主管機關通報，並向警察局機關舉報，請求協助偵辦。

雄獅說，為防止錯誤訊息誤導消費者並影響權益，雄獅提醒消費者多加留意，避免混淆及上當受騙，同時提出三項說明。

第一，不法人士冒名雄獅旅遊臉書粉絲頁，藉由抽獎活動貼文與消費者互動，包括按讚、留言、分享等，以蒐集使用者個資。為避免消費者個資被竊取以及盜用，請消費者參與任何活動前務必小心留意，慎防詐騙情形。若發現類似盜用情況，請與雄獅旅遊客服確認，或撥打165反詐騙專線。

第二，雄獅旅遊官方臉書頁網址為https://www.facebook.com/lioncyber/，頁面顯示臉書認證的「灰色標章」，表示為企業或組織的真實專頁。

第三，不法人士假借雄獅旅遊名義，此行為已侵害雄獅商標及權利，因此公開澄清，有關以雄獅旅遊名義在網路社群遭冒用的不法活動及所有相關內容皆與雄獅無涉，雄獅已主動向主管機關通報，並向警察局機關舉報請求協助偵辦。

為避免消費者權益受損，雄獅旅遊再次提醒，參加任何網路活動之前務必謹慎確認其真實性，避免個人資料遭受冒用，防範以避免詐騙行為。（編輯：黃國倫）1080520