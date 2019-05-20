柯文哲批政府效率差 經部：雙子星案積極處理中

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）台北市長柯文哲今天談起雙子星案，並說「政府效率特別爛」，經濟部投審會澄清，是投資人多次分批補正文件不完整，投審會積極處理中，絕無延宕。

雙子星開發案歷經6次招標，去年底確定由香港商南海發展集團獲最優申請人資格，不過，南海發展母公司南海控股向經濟部投審會提出的申請案仍在審查。

柯文哲今天說，自己對誰得標都沒有意見，就是希望快一點；後來看起來，也不敢說是不是特別卡柯文哲，還是卡台北市，但整個看起來，「政府效率特別爛」。

投審會發出新聞稿澄清，投審會積極處理，絕無延宕。

投審會指出，投資人在1月25日送件，不過，未能清楚說明公司股權結構、資金來源、投資計畫等資訊，因此，投審會函請補正，而投資人多次分批補正，但仍未能完整說明最終受益人股權結構資料，到3月4日才備齊。

投審會說，本案是投資人多次分批補正文件不完整，對於柯文哲認為經濟部要求投資人多次補正資料，明顯有誤解。

投審會強調，考量投資案具時效性，投資人於5月13日說明後，經濟部就在5月15日函送相關機關審查。全案依照程序積極處理，沒有耽擱。（編輯：林沂鋒）1080520