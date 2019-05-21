台積電跌 台股盤中靠金融傳產翻紅

（中央社記者韓婷婷台北21日電）華為風暴持續延燒，台股早盤開低後靠著金融、傳產股力挺，指數一度翻紅，但台積電跌2%，拖累電子類股指數率先跌破半年線，所幸股王大立光率先止跌翻紅提振信心。

至10時30分，加權指數上漲13.55點、為10411.96點、成交值新台幣579.26億元，在金融、傳產類股支撐下，台股盤中一度由黑翻紅，包括國泰金、開發金、新光金、第一金漲幅都超過1%，成為短線指數動盪時的避風港。

台股今天早盤指數受到台積電下跌逾1%壓抑，前波低點10363支撐一度失守，不過，在大立光率先翻紅帶動下包括玉晶光、康控-KY、散熱族群的雙鴻、泰碩、超眾和被動元件等均展開反彈。

分析師表示，華為手機遭到谷歌(Google)終止服務，市場擔憂華為供應鏈受到波及，加上英特爾(Intel)、高通(Qualcomm)、賽靈思(Xilinx)和博通(Broadcom)等晶片製造商也已告知員工，將中止向華為供貨，更讓影響範圍持續擴大，與台股連動性高的費城半導體指數跌幅超過4%，台積電ADR跌幅也近4%，讓電子股表現持續疲弱不振。

分析師指出，以中小型股為主的櫃買指數跌破半年線後持續向下探底，最低點130.73點已創3個多月以來新低，顯示內資持續出脫持股，雖指數硬撐在10400點附近，但台股深受美中貿易戰消息面影響，短線除非站上10500點，否則不能輕易確認修正已告一段落。

法人認為，台股在跌破年線10439點後，下檔僅剩半年線10221點最後支撐，在電子股未能止跌下，多方要守住仍屬不易，短線宜觀察國際股市能否出現止穩走勢，尤其是美國費城半導體指數及陸股兩大風暴中心，具有一定的指標性。（編輯：郭萍英）1080521