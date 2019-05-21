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台北電腦展BC Award 華碩最大贏家

最新更新：2019/05/22 09:55
華碩今年共有5件產品獲Best Choice Award，得到6個獎項，為今年最大贏家。華碩ZenFone 6智慧手機獲得金獎。中央社記者張建中攝　108年5月21日
華碩今年共有5件產品獲Best Choice Award，得到6個獎項，為今年最大贏家。華碩ZenFone 6智慧手機獲得金獎。中央社記者張建中攝　108年5月21日

（中央社記者張建中台北21日電）台北國際電腦展BC Award得獎產品揭曉，35件得獎產品中，華碩有5件產品得獎，獲6個獎項，是最大贏家。

台北國際電腦展即將於5月28日在台北登場，共同主辦單位之一台北市電腦公會今天舉辦展前記者會，公布35件Best Choice Award得獎產品。

擔任BC Award總評審長的工研院與資策會董事長李世光表示，這一獎項已逐步轉向應用導向競賽，產品以人工智慧、5G與資安領域成長最多。

今年BC Award得獎廠商有華碩、微星、技嘉、輝達(NVIDIA)、瑞昱、宏正、威剛、正文、圓剛、義隆電、鈺創、元太科技、鈺登科技及英霸聲學等。

其中，華碩有ROG Phone智慧手機、Zenbo Junior迷你機器人、ZenBook 13筆記型電腦、ZenFone 6智慧手機及Mini PC ProArt PA Series工作站5件產品得獎，為最大贏家。

華碩的ZenFone 6智慧手機及Mini PC ProArt PA Series工作站獲頒金獎，另外，瑞昱的8K視訊解碼及處理IC、藍牙5智慧耳機單晶片、義隆電的智慧運輸方案、正文智慧網狀無線無線網路系統、微星GT76 Titan電競筆電、輝達DGX-2人工智慧超級電腦也都獲得金獎。（編輯：郭萍英）1080521

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