美德英WHA發言挺台灣 林伯豐：值得讚許

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）行政院長蘇貞昌今天在工商早餐會指出，美、德及英在世界衛生大會（WHA）為台發聲，工商協進會理事長林伯豐表示，「這是值得稱讚的」。

工商協進會今天在行政院中舉行工商早餐會，蘇貞昌今天率各部會首長與工商協進會理事長林伯豐、理監事成員會面。

林伯豐會後召開記者會表示，工商協進會多次呼籲政府應加強對外經貿關係，加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），以及和主要貿易國簽訂自由貿易協定（FTA），並建立和平穩定的兩岸關係。

蘇貞昌在會中提及，美國、德國及英國在世界衛生大會（WHA）為台發聲；其中美國衛生部長艾薩（Alex Azar）強調台灣2300萬人民應得到發聲的機會。

林伯豐表示，「這是值得稱讚的」，不過，台灣短期內要洽簽RCEP、CPTPP還是不容易，雙邊貿易比較可能做到。

另外，美中貿易戰持續延燒，今天也出席會面的台積電董事長劉德音在會中指出，美中科技競爭顯示科技自主的重要性，建議政府重視先進技術研發的企業。他也說，政府應提供便利條件，鼓勵外籍高階研發人才來台。

林伯豐則表示，美中貿易戰對台灣經濟造成影響，對台商銷售美國，及銷售大陸後轉銷美國影響都很大，這兩者加起來應有130億美元左右的金額，台灣受傷會蠻重。

他指出，盼政府提出因應政策，並在人才培育、投資抵減等方面予以重視，讓廠商能順利升級，順利完成全球布局。

蘇貞昌回應，政府修訂產創條例，會以經濟發展、創造就業機會為優先，並將稅收考量放到最後。（編輯：楊凱翔）1080521