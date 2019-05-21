非電子股撐起半邊天 台股帶量站回年線

（中央社記者韓婷婷台北21日電）雖然華為風暴持續衝擊資本市場，台積電在美國存託憑證(ADR)大跌近4%下重挫，但包括金融、傳產奮力撐起半邊天，加上陸股大漲，帶動指數站回年線10439點。

加權股價指數終場上漲66.09點、漲幅0.64%、收在10464.50點、成交值新台幣1281.73億元，指數受到費城半導體指數重挫超過4%影響開低，中場後在金融股登高一呼、傳產龍頭響應下，由黑翻紅後一路走高，帶動以中小型股為主的櫃買指數也拉上平盤，類股中僅電子仍相對弱勢。

分析師表示，台股帶量站回年線，指數初現止跌訊號，後市若國際股市不再出現劇烈震盪，有機會在年線附近整理。

分析師表示，短線國際股市的走向與美中貿易戰的關連性相當高，台股在連續2週出現長黑重挫後，技術指標多已進入超跌區，有機會反彈，不過貿易戰雜音頻傳，多頭信心並未恢復，不能排除還有向下探底的機會。

法人也指出，華為風暴範圍未來是否擴大將是短線觀察重心，尤其是與台股連動性大的費城半導體指數後市需要密切觀察，此外，位於風暴中心的陸股今天拉出長紅，漲勢能否持續也待觀察。（編輯：鄭雪文）1080521