非洲豬瘟疫情延燒 台糖嚴禁越南回台員工入豬場

（中央社記者蔡芃敏台北21日電）非洲豬瘟疫情持續在越南擴散，已有34個省市淪為疫區，台糖公司在越南有2個養殖場，受到豬價走低衝擊，今年獲利目標砍半下修；且為保護台灣豬，自越南回台的台糖員工，嚴格禁止進入養豬場。

越南2月首度發現非洲豬瘟後，疫情一發不可收拾，迄今全越南已有34個省市淪為疫區，共撲殺約150萬頭豬，占越南全國豬隻總數的5%。且因疫情影響消費信心，導致豬肉需求萎縮，豬價也應聲下跌。

台糖在越南有越畜殖場、漢管畜殖場，去年損益兩平，今年原預估可賺新台幣1000至2000萬元，不過，受到疫情影響，台糖主管對中央社記者表示，已砍半下修今年目標，獲利約在500萬元至1000萬元間。

不過，他說，台糖越南養殖場大約有3萬頭豬隻，占越南豬肉市場比例不高，但若越南豬肉供給持續萎縮，豬價將出現猛爆性翻轉，豬價翻轉時機將影響台糖獲利狀況；依目前狀況，台糖還是較保守看待今年獲利。

這位主管表示，越南非洲豬瘟疫情逐漸逼近台糖養殖場，台糖已將防疫層級拉到最高，嚴密防堵疫情影響養豬事業。且為保護台灣豬，自越南回台的台糖員工，已嚴格禁止進入各養豬場。（編輯：林孟汝）1080521