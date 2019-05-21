韓國瑜稱大林蒲案遭卡 經濟部：順利進行中

（中央社記者廖禹揚台北21日電）高雄市長韓國瑜今天抗議中央卡大林蒲案，經濟部回應，此案目前順利進行中，「韓市長誤會不小」，並表示與高雄市政府充分合作，不會「卡」韓、卡大林蒲方案，也不可能卡高雄。

經濟部今晚發布新聞稿表示，韓國瑜在議會質詢中，抗議中央卡大林蒲案。經濟部指出，在韓國瑜上任後就已主動邀請高市府討論此案，過程互動良好，行政院也已召開會議審查計畫，韓國瑜將此案稱為「卡」，「實在誤會不小」。

經濟部說明，經濟部於2月主動邀請高市府經發局討論「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」推動方向，經過雙方確認計畫，行政院已在4月召開審查會，未刻意卡韓、卡高雄。

不過，因新材料循環產業園區計畫面積約301公頃，預估總經費達新台幣1052.4億元，依原規劃方向，財務缺口仍大，行政院要求經濟部修正計畫內容、期程與財務規劃，經濟部工業局也多次拜會高市府經發局與都發局，多次徵詢意見。

經濟部表示，在5月1日邀集高市府召開財務規劃及中長程計畫內容研商會議後，高市府已於5月15日函送大林蒲遷村經費及相關資料至經濟部，此案與高市府充分合作，持續完成協調及修正相關作業細目，並持續辦理陳報行政院核定作業，不會「卡」韓、卡大林蒲方案，也不可能卡高雄。（編輯：黃國倫）1080521