鴻海營業報告書出爐 郭台銘最後一次向股東說明

（中央社記者張建中新竹21日電）鴻海營業報告書今天出爐，內容提到今年面臨挑戰，不過，鴻海集團將加速轉型為科技平台公司，以製造為基底、科技為根本，朝集團要成長目標邁進。

鴻海董事長郭台銘投入國民黨總統初選，他先前曾說，未來不會再擔任鴻海董事長，只會擔任董事，今年鴻海股東會可能是郭台銘最後一次以鴻海董事長身分主持會議，向小股東說明公司營業情形。

鴻海營業報告書中指出，全球經濟在國際局勢變動下，今年將出現成長趨緩的情況，尤其是過去中國推動的供給側改革對亞洲景氣產生一定程度的影響，美國持續維持升息可能導致全球金融更快收緊，對部分亞洲經濟體造成不利影響。

加上地緣政治緊張局勢、極端天氣事件、恐怖主義等，都將加深景氣變化的不確定性，使今年面臨挑戰。

在這樣的大環境之中，鴻海將強化集團的全球布局，以跨廠區、國際化的運作規模，開發工業物聯網的實際應用，加快集團轉型為科技平台公司。

鴻海今年將朝三大面向「製造為基底、科技為根本以及集團要成長」目標邁進。

鴻海營業報告書中表示，集團往工業互聯網應用發展已初顯成效，未來將繼續吸引培育年輕新世代科技人才，推動最新世代的科技研發和新產品開發，未來5年內集團將投資新台幣百億元，在全球陸續成立工業互聯網人工智慧應用實驗室、機器人研究院等，全力發展人工智慧及工業互聯網的應用。 （編輯：林沂鋒）1080521