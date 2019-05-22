美暫放寬華為禁令 台積電強彈一度漲2.78%

（中央社記者張建中新竹22日電）美國宣布將華為禁令延後90天至8月中執行，激勵美股強彈，那斯達克指數上漲逾1%，費城半導體指數更漲逾2%，台積電今天股價也有不錯表現，一度漲2.78%。

美國政府日前將華為列入出口管制黑名單，禁止其在未經許可下，向美企採購零組件和技術，市場憂心華為供應商營運恐將受到衝擊，包括高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)等股價紛紛重挫，費城半導體指數週一大跌4%，創2個多月新低。

台積電不僅是全球晶圓代工龍頭，去年市占率高達56%，並是製程技術領先廠商，除為蘋果(Apple)代工生產7奈米的處理器晶片，同時也為華為旗下海思代工生產7奈米麒麟手機處理器晶片。

台積電先進製程技術無可取代，各界高度關注台積電動向，認為將是華為存亡的一大關鍵。台積電近日股價也受華為事件衝擊，21日股價一度達新台幣232.5元，下探2個多月新低，市值滑落至6.02兆元，面臨6兆元關卡保衛戰。

美國官員20日宣布將華為禁令延後90天至8月中執行，激勵科技股那斯達克指數上漲逾1%，費城半導體指數也漲逾2%，台積電美國存託憑證(ADR)漲1.66%，台積電今天股價同步反彈，盤中一度達240.5元，漲6.5元，漲幅約2.78%。（編輯：楊玫寧）1080522