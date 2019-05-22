新加坡星圓通訊主打不綁約 劍指台灣電信市場

（中央社記者江明晏台北22日電）台灣電信市場有新兵加入，來自新加坡的星圓通訊將推不綁約、客製方案，已申請第二類電信業務執照，傳中華電信將提供網路合作，產業人士解讀，主打彈性不綁約，應不至於破壞台灣市場。

星圓通訊（Circles.Life）自稱全球第一間最成功的數位通訊公司，標榜「不綁約」、「客製化方案」，近期磨刀霍霍、劍指台灣電信市場，在網路上發起「解放你的電信自由」連署活動，邀請網友加入無框行動，有機會獲得半年免費試用上網吃到飽，引起網友討論，目前吸引超過1.43萬人連署。

星圓通訊已申請MVNO（第二類電信業務）執照，由於第二類電信業者必須要尋找合作對象，才能提供網路，星圓通訊也表示，目前與電信三雄之一合作；市場傳出，中華電信就是合作對象，將提供4G服務，被視為是迎向5G開放共網時代的嘗試。

不過，台灣電信市場陷入長期低價競爭，星圓通訊加入是否會再度掀起風暴，中華電與星圓通訊合作是打什麼算盤，產業人士對中央社記者表示，星圓通訊在數位門市方面有厲害之處，國外的經驗台灣可以借鏡，應不至於會對台灣電信市場有破壞性影響，反能提供「不綁約」等彈性、方便的方案，吃到一些過去忽略的市場。

台灣手機市場大約有6至7成的綁約比例，近期因為資費低價競爭、補貼下滑、換機週期拉長等因素，空機市場有逐漸升高的比例，也因此星圓通訊瞄準「不綁約」切入台灣市場。

星圓通訊是新加坡的創新電信業者，透過向主要電信業者租用網路、購買頻寬的方式提供消費者上網服務，初期以每個月20美元的方式提供20GB行動上網服務，後來宣布以20美元的價格提供上網吃到飽，去年取得紅衫印度投資5000萬美元，加速進入國際市場，台灣是其中一個市場，是否會採取低價吃到飽策略搶市，值得關注。

星圓通訊在台灣登記負責人為林偉文，林偉文曾在遠傳擔任副總經理，歷來負責工作項目包含法務法規、採購、頻譜及新事業；近期也積極在台灣徵才，包括系統工程師、線上客服等。（編輯：楊玫寧）1080522