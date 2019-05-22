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台生材競價拍賣 得標均價45.5元

最新更新：2019/05/22 12:39

（中央社記者韓婷婷台北22日電）醫療器材研發廠台灣生醫材料初次上櫃，股票承銷案採80%競價拍賣及20%公開申購方式辦理。上午完成開標作業，得標平均價為45.5元，公開申購承銷價為42元。

台生材表示，辦理競價拍賣股數總計2040張，以美國標方式決定得標價格。本次參與投標的合格標單共471筆，得標筆數201筆，開標最低得標價44.2元，最高得標價51.51元，平均價為45.5元。

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，台生材競拍最低承銷價(亦即競拍底價)為33.60元，若依其得標平均價格計算並以最低承銷價格1.25倍為上限，本次辦理公開申購價格為42元。公開申購股數760張，5月24日至28日為期3天申購，5月30日公開抽籤。

台生材表示，目前3大主要產品線中，泡沫式人工腦膜及其注射槍已分別於107年6月及108年1月通過台灣衛福部食藥署查驗登記審查並取得上市許可證，已開始在國內的醫療院所應用；腦中風血栓移除系統主要是與國際同業創新醫材公司Incept關係企業分工合作開發，目前2家公司合作開發的血栓移除系統已獲得美國FDA510(k)上市核可。（編輯：鄭雪文）1080522

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