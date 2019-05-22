電子業新南向 經長：藉投保協定保障台商資金

（中央社記者廖禹揚台北22日電）美中貿易戰延燒，經濟部長沈榮津今天表示，電子五哥生產基地調整趨勢明顯，除回台部分，轉向新南向國家部分除透過外館洽商提供土地，也要好好檢討投保協定，保障台商資金。

美中貿易戰波及電子業，沈榮津日前在立院答詢時表示，已致電給廣達、和碩、英業達、緯創、仁寶等被稱為電子五哥的大廠，各家因應做法不同，但可以確定的是許多高階製程會移回台灣，低階產能則會移轉至新南向國家。

沈榮津今天出席台灣與史瓦帝尼經濟合作協定聯合委員會成立典禮受訪表示，電子五哥現在生產基地調整趨勢明顯，高階回台部分很順利，會由投資台灣事務所協助，轉移到新南向國家部分則有談到越南、菲律賓、馬來西亞、印尼及印度，都會透過外館向當地政府要求提供土地，讓台商能在當地開發自己的工業區。

生產基地遷移不免涉及資金移動，沈榮津表示，應好好檢討投資保障協定（BIA），因其會影響台商是否要將資金移動到該國，經濟部也會利用這個機會與這些新南向國家洽談更新BIA，以保障台商資金移動。

美中動作頻頻，美國政府將華為列入貿易黑名單，禁止華為在未經許可下，向美國企業採購零組件與技術，但21日將禁令延後90天至8月中執行，市場因此傳出華維要求供應商全力供貨，以避免斷鏈。

對此，沈榮津表示，美國是從國安整體考量，整體都動起來，台灣產業界應隨時掌握情勢發展，做好因應；而華為在寬限期找供應鏈談庫存備量，「我們都可以理解」，但經濟部也會隨時掌握事態進展。（編輯：楊凱翔）1080522