原能會准核二2號機大修後再起動 最快25日併聯

（中央社記者蔡芃敏台北22日電）原能會今天同意核二廠2號機大修後的再起動申請，台電指出，將依程序向原能會提出併聯申請，最快在25日併聯發電，以因應即將到來的夏季用電高峰。

核二廠2號機自4月11日開始進行大修作業，原子能委員會今天發布新聞稿指出，台電在5月16日依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」，提出核二廠2號機大修後再起動臨界申請。

原能會指出，經整合台電送審文件、大修期間現場查證及再加強查證結果，確認送審文件內容及機組現場狀態可符合起動要求，今天同意核二廠2號機組起動運轉。

台電發言人徐造華指出，台電將依程序向原能會提出併聯申請，核二廠2號機預計將在25日、26日完成併聯發電後，觀察機組作業狀況，逐步升載，預估併聯5天後，最快30日能滿載發電。

裝置容量為98.5萬瓩的核二廠2號機加入供電陣容後，依台電官網，未來兩個月電力供需預測顯示，均亮代表供電充裕的綠燈。（編輯：林孟汝）1080522