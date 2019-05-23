高通被判違反反托拉斯法股價暴跌 聯發科可能受惠

（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）高通手機晶片在市場享有盛名，多年來向其他廠商收取專利授權費，被聯邦法官認定不法抑制競爭。高通商業模式遭受挑戰，股價大受打擊，今天暴跌10.9%，創2年多來最大跌幅。

加州北區聯邦地方法院法官高蘭惠（Lucy Koh）上述判決昨晚出爐，她的見解與2017年1月向高通（Qualcomm）發動反托拉斯訴訟的聯邦貿易委員會（FTC）站在同一陣線。一個多月前，高通才與蘋果公司（Apple）就另一宗類似官司達成和解，如今再陷法律戰。

這項利空重擊高通股價，今天慘跌10.9%，收在69.31美元，創2017年1月23日以來最大單日跌幅。

高通與蘋果纏訟2年，今年4月16日達成和解，蘋果同意持續向高通支付專利授權費，高通股價一度累積飆漲逾50%。但5月受美中貿易戰升溫影響，截至今天收盤，高通股價月初以來大跌19.5%。

高蘭惠認定，高通向其他廠商收取高到不合理的專利授權費，違反聯邦反托拉斯法。她在判決書寫道，高通多年來在數據機晶片市場的授權行為壓抑競爭，損害對手、代工廠及終端消費者權益，由於高通在5G數據機晶片開發居領先地位，行徑可能不會改變。

高蘭惠諭令高通與客戶重談授權協議，不得以威脅切斷供貨等手段從事不公平競爭；須以合理價格向其他晶片廠商授權專利，也不能和蘋果等智慧型手機廠商簽訂排擠對手的獨家供貨協議。

華爾街日報報導，高蘭惠這項判決不僅挑戰高通商業模式，也可能搖撼整個智慧型手機產業。

報導分析，高通發展出當今行動裝置不可或缺的技術，採取同時銷售晶片組並收取專利授權費的商業模式，使得高通在業界沒有什麼朋友。三星（Samsung）與索尼（Sony）等科技大廠高層都在FTC官司出庭，發表對高通不利的證詞。

高通不甘示弱，今天宣布計劃聲請訴訟程序中止，並向舊金山的聯邦第九巡迴上訴法院提出上訴。

高通多年來在數據機晶片市場呼風喚雨，4月與蘋果達成和解同時，另一家半導體大廠英特爾（Intel）以獲利無望為由，宣布停止開發5G數據機晶片。

分析師指出，非高通數據機晶片多年來較不受青睞，部分原因在於採購的手機廠商也必須支付高通大筆專利授權費，如今高通法律戰遭遇挫敗，可能帶動聯發科等競爭對手的數據機晶片需求。（編輯：陳永昌）1080523

反托拉斯法小百科 簡介：為了防止企業意圖控制價格，壟斷市場的相關法律，以維護市場公平競爭。在台灣，以公平交易法最類似反托拉斯法。

背景：先有托拉斯組織，才出現反托拉斯法。美國南北戰爭後，一些大企業通過控股等方式，吞併或聯合其他小企業，形成壟斷組織「托拉斯」（trust），憑藉強大的經濟實力控制產品的生產、銷售和市場價格，排擠其他企業，影響自由經濟發展。傳統的普通法和既有的成文立法都無法控制這種局面，因此產生反托拉斯法。

法官判定高通違反反托拉斯法 聯發科可能受惠

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國智慧手機晶片巨擘高通公司在訴訟戰遭到挫敗，法官判定高通違反反托拉斯法，多年來「扼殺競爭」，使得消費者和裝置廠商受害，包括台灣業者聯發科，諭令高通必須改善。

這項訴訟由美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）提出，高蘭惠判定，高通針對中國的華為技術公司以及三星公司（Samsung）和索尼公司（Sony）等顧客，「進行抑制競爭的行為」，她諭令高通必須改變訂價和銷售作法。

高蘭惠在判決書中說，高通的技術授權作法多年來扼殺晶片市場的競爭，傷害了對手、智慧手機業者和消費者，而且在轉換到第5代行動通訊技術網路時，可能複製這種壟斷市場局面。

她表示，受害的對手包括智慧手機數據晶片業者，例如台灣的聯發科公司和美國的英特爾公司（Intel）。這項判決可能為高通的對手和夥伴開啟求償之門。

高蘭惠諭令高通以合理價格重新協商授權合約，不得威脅要切斷供貨。而且高通今後7年須接受監督，以確保遵守法院判決。

高通已表示會迅速提出上訴，執行副總裁兼法律總顧問羅森柏格（Don Rosenberg）說：「我們對法官的判決以及她的認事用法都深深不以為然。」

高通上個月與蘋果公司（Apple）就智慧手機所使用晶片的權利金問題達成和解後，可望賺進45億美元，股價因而大漲，但今天的判決使股價大幅回落。

不過，分析師表示，高通短期內仍可能維持在智慧手機晶片市場的霸主地位。（譯者：林治平）1080523