立委質疑雙子星案涉中資 經長：謹慎審查

（中央社記者廖禹揚台北23日電）立委指出，台北雙子星案得標公司南海發展先前中國籍董事占比過半，在投標前才臨時抽換為「中華民國籍」董事，質疑中資對其有實質掌控力；經濟部長沈榮津表示，會謹慎審查。

立法院經濟委員會邀請經濟部等單位就雙子星案是否涉及中資及國安問題等爭議進行專案報告，時代力量立法委員徐永明與民進黨籍立委郭國文都指出，代表南海控股投標的南海發展公司在2015到2017年中國籍董事都過半，到投標時才將其中一席抽換為「中華民國籍」，質疑此事是否代表中資對南海發展具有實質掌控力。

徐永明質疑，南海控股因借錢無法償還，將南海發展股份全數質押給中國數碼公司，而中國數碼中國人董事過半，這是否算是中資。

而在外交部今天提供給立法院的報告中，針對南海發展在此案合作夥伴馬來西亞商馬頓公司也表示，本案所需查詢前25大自然人股東股權架構非公開資訊，難以確認，且法人股東資訊非完全在馬來西亞本地註冊企業，也無法確認最終受益人是否為馬來西亞籍人士。

對此，沈榮津表示，目前尚未收到各單位回覆意見，雙子星案是社會關注的重大案件，一定要審慎處理，「不是急就可以」，沈榮津也說，今天國安局、陸委會等單位都在現場，委員提出的資料讓資訊更透明，都可以當作參考，由各權責機關本於業務職掌表示意見。

經委會先前決議，雙子星案排審前，經濟部必須先向立院進行專案報告，但徐永明認為經濟部及各單位今天提出報告內容並不充分，表示會要求再排專案報告；沈榮津說明，目前仍在審查中，須尊重委員會，至於經委會若要求再專案報告，經濟部也予以尊重。

經濟部投審會在4月17日函請投資人就開發案相關計畫、履約保證金資金來源、土地開發案總體營運規畫、獨立專家出具財務可行性及未來償債能力分析報告、投資代理人針對投資人投資（含控制權）結構及投資資金來源等提出查核報告書、獨立專家出具後續總體資金來源查核報告書等事項提出說明，5月13日收到回覆後在5月15日函請各相關單位審查。（編輯：鄭雪文）1080523