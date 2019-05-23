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5奈米明年首季量產 台積電：全球最先進

最新更新：2019/05/23 12:49

（中央社記者張建中新竹23日電）晶圓代工廠台積電對先進製程技術發展深具信心，業務開發副總經理張曉強表示，5奈米製程明年第1季量產，仍會是全世界最先進的製程技術。

台積電今天在新竹國賓飯店舉辦技術論壇，總裁魏哲家表示，技術、製造與客戶信任是台積電的3個支柱，台積電是一個可以信任的技術與產能供應者，會全心全意與客戶合作，絕不會跟客戶競爭。

為滿足客戶需求，魏哲家指出，台積電過去5年共投入500億美元投資產能，除12吋晶圓外，8吋晶圓產能也相當大，2018年出貨1100萬片，2013年至2018年複合成長率超過2位數百分點。

台積電今年資本支出仍將維持100億美元以上水準，台積電2廠及5廠廠長簡正忠表示，今年總產能將擴增至1200萬片約當12吋晶圓，將微幅增加2%，其中，以7奈米產能增加最多，總產能將超過100萬片規模，將增加1.5倍。

至於製程技術進展，簡正忠說，第2代7奈米製程良率已與第1代7奈米一樣，將於第3季量產，5奈米製程也完成試產，預計明年第1季量產。

對於與對手三星間的競爭態勢，張曉強不評論對手，不過，他表示，台積電5奈米製程明年第1季量產，有信心仍會是全世界最先進的製程技術。（編輯：鄭雪文）1080523

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