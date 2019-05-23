華為風暴擴大 台股盤中跌破10300點

（中央社記者潘智義台北23日電）美國制裁華為風暴擴大，高通「反托拉斯法」案敗訴，帶動美半導體股下殺，美股重挫。台股今天早盤大跌逾百點，跌勢迅速擴大，盤中大跌逾150點，一度跌破10300點整數關卡。

12時45分加權指數來到10302.60點，大跌154.62點，成交值新台幣946.83億元。8大類股盤中僅食品類股小漲，其餘各類股全面下跌，由其機電類股跌勢最猛。

處理器矽智財（IP）龍頭大廠英商安謀（ARM）加入制裁華為行列，恐影響華為採用安謀為架構的晶片開發，連帶影響華為對台積電的訂單，台積電盤中來到230元，下跌3.36%。

光學鏡頭供應商股王大立光在蘋果之外，找到華為大客戶，原本看好華為訂單可彌補蘋果產品銷售下滑影響的業績，卻因美國制裁華為，成為受害者，盤中股價來到3770元，大跌7.71%。系統組裝大廠鴻海盤中來到71.5元，下跌3.37%。

高通在反托拉斯法敗訴，競爭對手聯發科盤中來到295元，漲2.6%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，除華為事件擴大影響，造成台股大跌，晶片大廠高通遭美聯邦法院判決違反「反壟斷」規定，盤中股價大跌10%，造成半導體股弱勢，引領台股領先指標的費城半導體指數跟著下跌，台股今天開盤即跳空大跌，早盤大跌逾百點。

蔡明翰指出，美國對華為制裁原只封殺軟體來源，影響華為海外銷售，但處理器矽智財（IP）龍頭廠英商安謀（ARM）加入制裁，使華為連中國內銷都受波及，影響全面化。美國態度強硬，甚至更進一步要求韓國配合，加入制裁華為行列。

他說，美國制裁華為不僅傷到華為一家廠商，或是供應鏈，更可能影響終端市場的消費意願，拖累經濟景氣；高通因違反「反托拉斯法」受挫，雖然台廠競爭對手聯發科一家受惠，但對其它廠商卻是「多家受害」，影響的也是整體經濟。

他分析，台股前些日子好不容易上漲有量，下跌無量，價量關係轉為正向，但台股重新站上半年線10645點後，又再跌破半年線，今天更跌至波段低點，又轉為帶量下跌的負向價量關係。

他直言，台積電法說會的第2季是谷底說法即使未變，但下半年是否逐季上揚恐怕仍有疑慮，因此台股資金流向非電子族群，投資人短線可選擇高殖利率的非電子股介入，迎接6月的除權息行情。（編輯：楊凱翔）1080523