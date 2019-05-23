避險成本居高不下 壽險業前4月稅前獲利年減10%

（中央社記者邱柏勝台北23日電）壽險業避險成本居高不下，匯損持續擴大，也拖累獲利。根據金管會統計，全體壽險業前4月淨匯損達新台幣830億元，較去年同期增加143億元，導致前4月稅前獲利僅476億元，年減10.9%。

金融監督管理委員會今天公布壽險業前4月獲利及匯損情況，受惠新台幣兌美元貶值，前4月壽險業匯兌利益達667億元，遠較去年同期的匯兌損失544億元佳，然而今年前4月避險損失高達1358億元，遠高於去年同期的81億元，加上提存更多外匯價格變動準備金，導致前4月整體壽險業淨匯損來到830億元，較去年同期687億元高出143億元。

至於4月壽險業單月匯損則為201億元，較3月的218億元微幅縮小。

金管會表示，壽險業避險比率雖有下滑，但不可能大幅下降，因為壽險業若不避險，將會被降評，因此目前避險比率將近7成，避險部位仍非常龐大，因此無論新台幣升值或貶值，避險成本都已經投入，導致淨匯損持續成長。

媒體提問，今年前4月全球股市表現不錯，壽險業投資收益成長，但為何稅前損益仍衰退？對此金管會表示，今年前4月壽險業投資收益年增136億元，但壽險業的費用提列（包含外匯價格變動準備金，以及理賠金等業務費用）年增178億元，這部分就差了42億元，因此稅前獲利衰退。

不過，由於今年資本市場好轉，國內外股市表現不錯，截至今年4月底，全體壽險業淨值來到1兆5720億元，月增2439億元較去年同期成長17.3%；較去年底的1兆901億元增加4819億元。（編輯：蘇志宗）1080523