美股續跌 法人：台股保守看待

法人認為，歐美股市下挫，投資人對台股應保守以對。（中央社檔案照片）

（中央社記者韋樞台北24日電）美國封殺中國通訊大廠華為風暴擴大，美中貿易戰陰霾重重，法人認為，有可能拖累全球經濟，今早收盤的歐美股市下挫，投資人對台股應保守以對。

美中貿易戰延燒、脫歐僵局導致英國政局動盪，以及歐盟經濟成長依然疲軟，影響歐股收黑，英國股市下跌1.4%，德、法股市均下跌1.8%。

華爾街股市進一步下跌，3大指數收黑，道瓊工業指數終場下跌286.13點，跌幅1.1%，收在25490.47點，寫下10天以來最低點；標準普爾500指數下挫34.03點，跌幅1.2%，收在2822.24點；那斯達克指數下跌122.56點，跌幅1.6%，收在7628.28點。

美國封殺華為風暴擴大，甚至以對美國機構的資安帶來「潛在威脅」為由，擬將中國影像監控產品製造商海康威視與大華、無人機大廠大疆等列入貿易黑名單，一時之間風聲鶴唳，市場擔心中國也會祭出類似的報復行動，貿易戰陰霾越來越重，短時間似乎難以化解。

市場憂心台廠相關供應鏈遭波及下，外資已連續14個交易日共賣超華為供應鏈台積電15萬8621張，也連續8個交易日共賣超鴻海9萬5167張；台積電市值跌破新台幣6兆元，鴻海市值跌破1兆元大關。

法人表示，難料美國總統川普和中國是否有下一波互相制裁的科技產品，影響面更形擴大，恐拖累全球經濟，全球股市和台股都可能再受波及，除非美中兩國領袖在6月底的G20高峰會期間釋出善意、貿易戰有所和緩，否則台股觀望氣氛恐將持續，甚至可能資金退場，成交量縮，目前暫保守看待台股。

法人指出，23日台股下跌148.85點，指數跌破年線10435.5點，收在10308.37點，成交金額為1181.46億元，與週均量1169億元及月均量1190億元相當；從技術線來看，回檔量縮或反彈成交量大於月均量1190億元才利於大盤止穩。（編輯：楊玫寧）1080524