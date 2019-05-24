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美擬設新規定 對貶抑貨幣國家貨品徵反補貼稅

最新更新：2019/05/24 10:31

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國商務部今天表示已擬議新規定，計劃對貶抑本國貨幣兌美元匯率的國家貨品課徵反補貼稅，最新行動恐讓中國貨面臨更高的關稅。

路透社報導，這項新規定也可能讓其他國家貨品面臨更高的關稅，這些國家包括日本、南韓、印度、德國和瑞士。

上述國家加上中國在內，全都列在美國財政部半年一度匯率報告的「觀察名單」。這項報告追蹤匯率市場干預、高額的全球經常帳順差和雙邊貿易順差。

美國商務部指出，擬議中的規定將修訂一般的反補貼稅程序，以納入通貨低估（currency undervaluation）新標準。川普政府官員長期以來認為人民幣兌美元匯率遭低估，儘管外匯專家表示美中貿易戰已減損人民幣價值。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）聲明指出：「這項調整是在提醒外國出口業者，商務部能夠對抗傷害美國產業的貨幣補貼。」

他說：「外國將無法再利用貨幣政策，佔美國勞工和企業的便宜。」

至於如何認定美國貨品的價格是否因通貨低估導致人為壓低，美國商務部尚未確認具體標準。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1080524

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