蘋概三雄領漲 台股小幅反彈

（中央社記者韋樞台北24日電）台股今天早盤小幅反彈，蘋概三雄回神，支撐大盤走高，光電類股在大立光領漲下，一度漲幅達2.5%。法人表示，台股呈弱勢整理，宜待不利因素消除後再進場布局。

截至10時30分，台股上漲24.04點，為10332.41點，成交值約新台幣486億元。

台股昨天大跌近150點，幸好在半年線10236點之上有所支撐；今晨收盤的歐美股市均下挫，受到美中貿易戰延燒和歐盟經濟成長依然疲軟影響。台股近期在技術面和籌碼面都呈弱勢，短中期均線持續下彎，先前幾天的反彈反而形成套牢壓力區，上檔壓力持續增加。

美國封殺中國通訊大廠華為，不過，台積電昨天表示，經評估後，對華為旗下的海思半導體第2季和下半年正常出貨，台積電下半年營運強勁成長看法不變，全年營運目標也不變，將可微幅成長，對穩定今天台股市場信心有所助益。

台積電上漲1.09%，來到232.5元，盤中最高來到234元。

光學鏡頭大廠大立光昨天跌破4000元大關後，今天開高，盤中最高來到3935元；鴻海大致在71.5元平盤上游走，最高來到72.2元。

統一證券表示，美國持續展開聯合全球產業鏈圍堵中國高科技企業手段，科技業供應鏈受巨大衝擊，更使美中貿易戰難以和平收場。在全球金融市場動盪下，新興市場避險情緒升溫，資金外逃嚴重。台股在技術面、籌碼面均呈弱勢，近期表現不宜樂觀，逢反彈應站在賣方，待不利因素消除後再進場布局。波段投資者可逢低留意轉單效應族群及高殖利率概念股等。（編輯：楊玫寧）1080524