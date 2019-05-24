貿易戰升溫 今年製造業產值成長率下修至0.02%

（中央社記者潘姿羽台北24日電）美中貿易戰升溫，讓製造業前景蒙塵，工研院IEKCQM今天發布預測，2019年製造業產值為新台幣19.26兆元，成長率為0.02%，較上季預測下修1.56個百分點。

工研院IEKCQM預測團隊表示，受到全球經濟成長動能減弱、中美新一輪貿易談判等因素影響，台灣製造業今年產值與銷售表現受到明顯衝擊；若中美貿易戰持續升級，可能導致國際經濟進一步趨緩，並對製造業帶來更負面的影響。

值得注意的是，主要預測機構多認為今年全球經濟成長動能不若去年，此外，近期中美貿易爭端持續延燒，IEKCQM預測團隊指出，這些因素將導致全球消費、投資、生產信心更趨保守，可能造成今年全球景氣趨緩機率向上攀升。

IEKCQM預測，2019年台灣製造業產值成長趨緩機率為65.1%，較上次預測上升3.8個百分點；由於美中雙方互祭加徵關稅手段，導致全球景氣不確定性上升，伴隨需求減弱致使國際油價可能較去年下滑的影響，台灣整體製造業成長動能受到壓抑。

工研院觀察，現階段美國對中國大陸產品加徵關稅尚未擴及手機、筆電、電視等資訊終端產品，如果扣除生產資訊電子終端產品所使用的中間財、原物料，台灣出口至中國大陸商品多為供應中國大陸內銷市場，因此現階段中美貿易戰對台灣製造業者「直接」影響有限，但若美國執行對中國剩餘的3250億美元商品加稅，將對台灣資訊電子業出口帶來較大衝擊。（編輯：郭萍英）1080524