Facebook釋放動態排序控制權 破解5大迷思

社群網站Facebook將在全球陸續推出「為什麼我會看到這則貼文」新功能，解答用戶對於動態消息運作方式的疑問。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者江明晏台北24日電）Facebook（臉書）推出「為什麼我會看到這則貼文」新功能，首度將透明度做成工具，讓用戶有更多控制權；臉書並分享動態貼文排序原理，也破除外界對臉書的五大迷思，澄清不會竊聽用戶電話、販賣使用者數據。

Facebook日前宣布在全球陸續推出「為什麼我會看到這則貼文」新功能，解答用戶對於動態消息運作方式的疑問，預計在5月底前所有Facebook用戶都能使用這項功能。

Facebook今天舉辦「為什麼我會看到這則貼文」新功能說明會，Facebook動態消息產品經理瑟蘇拉曼（Ramya Sethuraman）表示，這是第一次臉書直接把透明度做成工具建到產品裡，讓用戶可以使用，提供更多控制權，協助更好的體驗。

她說明，用戶可見的動態貼文排序原理，分別來自「庫存」、「信號」、「預測」、「分數」。「庫存」意指用戶連結的所有朋友、社團、粉絲專頁當中的所有貼文與限時動態，都是貼文庫存，每個人登入臉書後可看到上千篇貼文，而每個人平均有空的時間能接觸到的貼文約300則，因此透過排序將對用戶最重要、最有意義的貼文排在最前面。

「信號」的概念則是用戶行為的資訊，包括3大關鍵，常回應的貼文是來自哪位朋友或粉專、哪類型的貼文、貼文受歡迎程度等。「預測」的概念是用戶可能採取的行動，包括和朋友家人的互動、按讚、加好友的可能性，幫助在內部給貼文「分數」，分數越高就會在用戶動態消息中，排序越前面。

但臉書理解這樣的排序不是最理想，因此，提供給用戶控制權，「為什麼我會看到這則貼文」新功能，解釋為什麼用戶會在自己的動態消息上看到某些貼文，讓用戶能更輕鬆管理所看到的貼文，這是Facebook首次將動態消息的運作方式資訊直接呈現於APP，具體功能包括搶先看、取消追蹤、動態消息偏好設定及隱私捷徑。

她也針對外界對臉書的5大迷思澄清，第一，常有誤解認為，臉書會決定用戶看到的內容，這是不對的，是取決於用戶有哪些朋友、有哪些粉絲專頁和使用狀況等；第二，誤解認為臉書會竊聽用戶電話，或是第三，販賣使用者數據，她澄清，這是從來沒有，也不可能發生。

第四，誤解認為臉書會因為假新聞得到好處，她澄清，因為用戶看到假新聞將會影響體驗感受，這對臉書長遠經營不利，臉書也很努力打擊假新聞，安全性和審核方面的人力已經增加3倍達到3萬人，如果貼文已經違反社群規範，會撤銷貼文，但如果是低品質貼文則會降低顯示頻率。也和第三方合作驗證假新聞。

第五，網路留言指出，臉書會控制你的動態消息來源，她強調，這是不正確的，主要來自你常和哪些朋友互動，臉書不會強制控制。（編輯：郭萍英）1080524