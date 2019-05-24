更多編輯台推薦新聞：
安謀技術無所不在 華為遭切斷供應恐如截肢
產經

安謀技術無所不在 華為遭切斷供應恐如截肢

作家陳雪早餐人結婚：登記只要3分鐘 同志走了幾10年
生活

作家陳雪早餐人結婚：登記只要3分鐘 同志走了幾10年

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

日本人電扶梯站單邊習慣改不掉 學者揭原因
國際

日本人電扶梯站單邊習慣改不掉 學者揭原因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

台股小漲收紅 法人：注意外資千億賣超動向

最新更新：2019/05/24 14:25

（中央社記者韋樞台北24日電）台股23日守在10300點之上，今天在電子股小幅反彈，傳產股扮演暫時避風港下收小紅。法人表示，台股後市要留意外資還有千億元賣超額度，以及貿易戰的美中態度。

台股今天終場上漲19.91點，收在10328.28點，成交值新台幣1014.71億元。

美國制裁華為風暴擴大，各國科技公司紛紛加入制裁行列；美國甚至傳出將以資安「潛在威脅」為由，下一波制裁對象瞄準網路攝影機大廠海康威視與大華、無人機大廠大疆等，市場也擔心中國會祭出類似制裁作為反擊，貿易戰陰霾愈來愈重，短時間似乎難以化解。

台股23日跌破年線10435點後，在10300點附近有所支撐，今天在電子股和傳產股小幅反彈下，指數最高觸及10370點，上漲約62點；觀察類股表現，營建、造紙、航運等傳產股漲幅較明顯，但不及1%；半導體龍頭台積電領漲收高233元，鴻海大致守在平盤71.5元附近，終場在71.4元，小跌0.1元；大立光開高走低，尾盤翻黑，收在全盤最低的3775元，跌幅0.66%。

從技術面來看，目前台股大盤的週、月線等短天期均線呈空頭排列，並持續下彎，季線位置在10645.47點已在高峰，台股向下還有半年線10236.34點支撐。

股市資深分析師林成蔭表示，市場估計美中兩國領袖在6月底的G20會議中可能會達成中性協議；目前雙方各自出招，例如美國制裁華為，各國科技大廠不再支援華為等措施旨在增加談判籌碼，為美國爭取最大的利益空間，在這種雙方互有攻防的過程中，企業和消費者難免會縮手觀望，傷害了剛萌芽的經濟成長。

林成蔭觀察，外資從去年10月1日到今年1月3日共賣超2178億元；這波從5月6日到23日共賣超1276億元；意即還有千億元的賣超空間待消化，若是台股短期內未站回年線10433點，代表投資人將會更觀望減碼，台股甚至會回測萬點；初步估計要到6月中旬左右，觀察美中兩國的氣氛和外資賣超額度是否減緩等，台股6月底下旬才會趨穩。（編輯：楊凱翔）1080524

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報