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傳群創轉單 郭台銘強調未持有深超股份

最新更新：2019/05/24 15:11

（中央社記者廖禹揚台北24日電）媒體報導，鴻海集團董事長郭台銘與中國深圳市合資成立中國深超光電，並將旗下面板廠群創的華為訂單轉給深超；郭台銘今天強調，「對深超沒有任何一股的股份」。

郭台銘今天應邀赴電電公會以「美中貿易對電機電子產業全球供應鏈的機遇與挑戰」為題演講，會前受訪做以上表示。他也說，「等到過幾天，真相就會大白」，請媒體去詢問群創或深超，因為他未持股「不能替他們講話」。

此外，媒體問及鴻海離職員工爆料薪資只有38K，郭台銘表示，這事要讓鴻海回答，「我現在已經不管這個事」。郭台銘說，鴻海這麼多員工，為什麼有人要出來抹黑「我真的不懂」；他強調，「我們不會用低薪聘請員工，更何況如果我們以低薪聘請員工，其他人怎麼辦？沒有這回事」。

對於國民黨基層質疑郭台銘缺乏政治經歷，無法擔當「母雞」，郭台銘回應，「我覺得我不是老母雞，我是戰鬥機、會帶大家衝出勝利的戰鬥機」。至於高雄市長韓國瑜今早答詢時表示心中已有補選高雄市長的名單，郭台銘關心「裡面有我嗎？」，並表示他的最高信念是「只要國民黨勝選、中國民國勝利」。（編輯：張良知）1080524

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