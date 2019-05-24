原料價高漲 中鋼仍降Q3內銷價增強客戶競爭力

（中央社記者韋樞台北24日電）中鋼公司今天舉行第3季內銷盤價會議，中鋼認為，美國取消鄰國鋼鋁25%關稅及歐盟與日本汽車關稅；中鋼面臨原料價格高漲，但為增加下游客戶競爭力，仍決定調降第3季內銷價。

各式鋼品中，鋼板每公噸調降新台幣529元；棒線調降最多，每公噸達1066元；熱軋(軋延料除外)每公噸調降1000元；冷軋每公噸調降941元；電鍍鋅鋼捲每公噸調降600元；電磁鋼捲每公噸調降750元；熱浸鍍鋅鋼捲每公噸調降800元。

中鋼公司表示，美中貿易紛擾未解，國際政經事件不確定性升高，衝擊今年全球經濟成長動能。美國總統川普5月初突然宣布於10日起課徵中國出口美國2000億美元商品關稅由10%提升至25%，國際市場為之震盪。

中國也宣布自6月1日起加徵600億美元自美國進口商品的報復性關稅5%到25%，但美國已宣布取消對加拿大和墨西哥的鋼鋁25%關稅，及稍後對歐盟及日本汽車加徵關稅25%等樂觀訊息，有助緩解現階段國際貿易低迷。

中鋼指出，全球性不確定風險已造成國際鋼鐵市場短期動盪，用戶保守採購，影響鋼鐵需求。雖國際鋼價今年2月觸底反彈，但隨即陷入箱型整理，煤鐵原料成本居高不下甚至波段走高，使各國鋼廠皆積極調整策略避免陷入虧損經營。

中鋼指出，大陸寶武、鞍鋼及首鋼等主要鋼廠最新6月盤價守穩未跌，顯示即使目前下游產業需求不振，但高價原料已對鋼廠形成壓力，短期國際鋼價因成本因素並無大跌空間。未來若美中貿易談判樂觀發展，市場觀望氣氛消散，將出現回補庫存需求，國際鋼價應可於第4季脫離沉悶盤局。

中鋼強調，目前鋼鐵原料成本居高不下，中鋼也面臨營運銷售挑戰，但為了協助下游客戶突破困境，體現鋼鐵產業上下游緊密夥伴關係，中鋼考量各用鋼產業特性與下游產銷狀況，決定今年第3季盤價適度調降，以提高下游競爭力與接單力度。（編輯：李信寬）1080524