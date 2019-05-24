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台股本週跌0.54% 市值減少1597億元

最新更新：2019/05/24 20:38

（中央社記者潘智義台北24日電）台灣證券交易所統計，台股加權指數收在10328.28點，與上週比較跌幅約0.54%；上市公司總市值新台幣31兆2082.28億元，較上週減少1597.08億元，減幅約0.51%。

產業別指數方面，證交所統計，本週漲幅以汽車類指數上漲5.21%為最大，跌幅以其他電子類指數下跌3.87%為最大；未含金融類指數下跌89.30點，跌幅約為1.02%，未含電子類指數上漲215.69點，漲幅約1.47%，未含金融電子類指數上漲134.27點，漲幅約為1.07%。

證交所指出，本週集中交易市場總成交金額5556.79億元，全體上市股票成交金額為5000.21億元，股票成交量週轉率為1.36%。

證交所表示，各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類1276.02億元，占全體上市股票交易金額25.52%。光電類796.04億元，占全體上市股票交易金額15.92%，電子零組件類679.13億元，占全體上市股票交易金額13.58%

成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類4.64%、光電類3.68%、資訊服務類2.52%。

證交所統計，今年初開盤迄今共91個交易日，集中市場總成交金額10兆5165.42億元，市場日平均成交金額1155.66億元，股票成交量週轉率為26.88%，股票日平均成交量週轉率為0.30%。（編輯：張均懋）1080524

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