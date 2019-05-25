台北國際電腦展28日登場 聚焦聯網化應用

（中央社記者吳家豪台北25日電）台北國際電腦展（Computex）將於5月28日至6月1日登場，從官方舉辦的BC Award得獎作品來看，主流趨勢包括個人、居家、垂直市場聯網化應用，也更重視廠商的軟硬整合能力。

Computex Taipei是台北市電腦公會前理事長施振榮任內開辦及命名，於1985年邀請外貿協會共同主辦。今年Computex有1685家廠商、使用5508個展位，分別較2018年成長5.1%、9.8%。

主辦單位指出，為因應全球數位轉型趨勢，今年Computex將以5G、人工智慧（AI）、物聯網、電競、智慧零售、區塊鏈作為6大主題，並搭配強調創新創業的InnoVEX特展、聚焦智慧物聯解決方案的SmarTEX特展。

為提供國際買主最佳的採購選擇，Computex於2002年創辦Best Choice Award獎項（簡稱BC Award），由主辦單位委外籌組評審團，成員包含政府單位、學術界、研究單位、媒體等，針對產品的功能獨特性、產品創新性、市場潛力3大指標，評選出得獎產品。

今年BC Award總評審長李世光說，BC Award 2019是第18屆舉辦，隨著時代與產業趨勢轉變，AI演算法、大數據及物聯網技術的普及，買家已經朝向採購完整解決方案，也讓BC Award以硬體為主軸的獎項，逐步轉型成以應用為導向的競賽。

李世光表示，今年BC Award有334件產品參與競賽，AI與資安類產品成長最快，電競以及零組件仍是報名件數最多的類別，初審選出90件進入複審，最後決審選出35件得獎產品。與往年相比，今年得獎產品最大特色就是以完整解決方案進行呈現，而非單一硬體產品，顯示個人、居家與特定場域聯網化應用，以及娛樂化、智能化與安全性的需求大幅提升。

BC Award評審團表示，不論是消費市場或是垂直市場，廠商如何能將透過軟硬整合的方式，將使用者的需求落實到自家產品上，解決使用者痛點，進而建構持續且長久的獲利模式，是評審關注的焦點。

以電競產品來說，評審團指出，除了因應使用者空間受限，廠商開始推出小型化機種之外，在軟體方面也深化與電競遊戲的結合度，甚至可因應不同遊戲軟體的差異，提供AI自動偵測遊戲調整功能，簡化使用者在設定上的複雜度，建立品牌忠誠度。（編輯：郭萍英）1080525