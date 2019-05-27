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大立光領跌 台股盤中量縮整理築底

最新更新：2019/05/27 10:43

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）股王大立光領跌，台股遊走平盤附近。法人指出，大盤在半年線約10241點附近築底，靜待量能助攻，短線區間整理。

台股今天開小高後震盪走弱，股王大立光領跌，跌幅超過4%，台股在平盤附近區間整理築底。

到10時22分，台股加權指數來到10319.28點，下跌9點，跌幅0.09%，成交值來到新台幣398.13億元。電子股盤中跌0.56%，金融股小漲0.13%。

主要電子權值股弱勢，其中蘋概股台積電來到232元，小跌0.43%，股王大立光來到3600元，跌4.64%，鴻海來到71.3元，小跌0.14%。

日月光投控來到58.4元，跌0.34%。聯發科來到278元，跌3.14%。

被動元件族群國巨來到243元，小漲0.41%。華新科來到平盤154元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天呈現量縮築底的走勢，加上美股27日休市一天，台股今天盤中追加買盤有限，預估今天量能約900億元。

展望台股後市，簡伯儀指出，新台幣兌美元匯率有由貶轉升的跡象，大盤在半年線約10241點附近築底，靜待量能助攻，短線區間整理。（編輯：郭萍英）1080527

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