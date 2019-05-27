電子業回流熱 伺服器產值翻約3倍

（中央社記者廖禹揚台北27日電）經濟部今天表示，受到美中貿易紛爭影響，台灣電腦電子及光學製品業部分產品移回國內生產，其中伺服器表現最亮眼，去年第4季與今年第1季產值分別年增2.6倍及3.5倍。

美中貿易戰延燒，受波及的電腦電子及光學製品業以轉移部分產線因應，產值不降反升，經濟部統計處今天公布電腦電子及光學製品業發展概況，指出該業別從去年第4季起產值明顯翻揚，年增9.1%，今年第1季增幅更躍升至18.2%，在台商回台熱潮挹注下可望延續成長。

其中又以伺服器表現最亮眼，去年第4季及今年第1季產值分別年增2.6倍及3.5倍；網通設備中的網路連接器、無線通訊設備、光纖傳輸裝置及元件今年第1季產值也都成雙位數成長，分別年增49.5%、36.3%、34.8%，數據機則年增269.2%。

統計處指出，行動裝置鏡頭、平面顯示器檢測設備及零件、可攜式電腦、隨身碟等產值都有增溫趨勢，但電話與手機業因過去幾年受到國際競爭激烈影響，產值大幅滑落，連續7年負成長，今年第1季續減89.5%。

觀察電腦電子及光學製品業產值結構，2018年以電腦週邊設備業占21.6%最多，其次為通訊傳播設備業（19.1%）及電腦業（16.4%）；其中電腦週邊設備業較2011年占比增加11.6個百分點最多，電話及手機業則減少45個百分點，減少最多。（編輯：鄭雪文）1080527