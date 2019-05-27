華為概念股弱勢 台股量縮小漲有撐

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）股王大立光領跌，華為概念股走弱，台股終場仍小漲5.85點，量能不到千億元。法人預估到6月台股持續震盪，加權指數在10000點到10200點支撐強勁。

儘管股王大立光領跌，華為概念股相對弱勢，台股今天在平盤附近區間量縮震盪整理，遊走5日線約10379點之下，尾盤小漲作收。

加權股價指數終場收在10334.13點，小漲5.85點，漲幅0.06%，成交值相對萎縮來到新台幣918.84億元，電子股跌0.56%，金融股小漲0.29%。

華為概念股相對弱勢，從供應鏈來看，本土投顧及外資法人先前報告分析，包括台積電、大立光、聯發科、日月光投控、鴻海集團、南亞科、欣興電子、景碩、旺宏、聯亞、晶技等，供應華為相關零組件產品。

其中，股王大立光終場收在3690元，下跌2.25%，台積電終場收在231元，小跌0.86%，鴻海收在平盤71.4元。

日月光投控終場收在58.7元，小漲0.17%，聯發科收在281元，跌2.09%，旺宏終場收在20元，跌2.44%。

被動元件族群國巨收在245元，漲1.24%，華新科收在153.5元，跌0.32%。

金控股相對有撐，國泰金收在40.75元，漲0.37%，富邦金收在42.3元，漲0.71%，中信金收在20.95元，小漲0.24%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股近期在貿易戰升溫、川習會延後、美國對華為限制令衝擊半導體供應鏈等變數下，呈現拉回整理。

展望台股後市，沈建宏說，台股加權指數在11000點平台附近面臨比之前年線或缺口更大壓力，加上5月和6月產業面缺乏基本面利多題材，預估到6月台股持續震盪。

儘管外資連13個交易日賣超台股，不過，沈建宏表示，外資在台指期淨多單維持4萬到5萬口高水位，顯見資金並未撤出台灣。此外，配合總統大選行情啟動，台股後市行情仍可期，預期加權指數在10000點到10200點支撐強勁。

從類股族群來看，沈建宏建議可留意半導體供應鏈個股；受惠人工智慧整合物聯網與5G等題材的新設計、關鍵零組件與材料、汽車電子或電動車相關供應鏈、高殖利率的傳產股等。（編輯：郭萍英）1080527