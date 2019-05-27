中鋼前4月稅前淨利年減8% Q3跌盤獲利受壓抑

（中央社記者韋樞台北27日電）中鋼公司今天公布4月營收及獲利，由於第2季內銷開出平高盤，仍不敵首季的平低盤，合併前4月稅前盈餘年減8%；第3季內銷盤價全面走跌，在成本漲售價跌之際，獲利得要加把勁。

中鋼自結4月合併營收新台幣331.67億元，月增1%，營業利益24.55億元，月增72%，合併稅前淨利22.12億元，月增32%。

累計前4月合併營收1293.97億元，年增3%，前4月合併營業淨利77.09億元，年減9%，前4月合併稅前淨利73.46億元，年減8%；前4月自結每股合併稅前淨利約0.46元。

中鋼第2季內銷盤價為平高盤，僅鋼板和棒線維持平盤，熱軋、冷軋、電鍍鋅、電磁鋼捲及熱浸鍍鋅鋼捲等鋼品均調漲，平均每公噸調漲300元到490元，平均漲幅約1%，不需再補貼追溯降價。

中鋼表示，中鋼首季鋼價開平低盤，成本漲幅高於產品漲幅，EPS（每股稅後盈餘）0.23元，少於去年同期的0.3元，第2季開出平高盤後，目前出貨穩定，可望逐步拉高獲利，但第3季為了照顧下游客戶出口競爭力，內銷價開出全面降價，中鋼不但要面對日益高漲的鐵礦砂和煤炭價格，還得要追溯降價，將侵蝕獲利，在成本上漲、售價下調之際，獲利得要更加把勁。（編輯：蘇志宗）1080527