童子賢：資通訊將持續扮演經濟成長威力寶石

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）台北市電腦公會理事長童子賢表示，未來幾年現有產業會持續結合新技術，資通訊產業和台灣會與時俱進，產業會克服短期動盪，資通訊科技將持續扮演經濟成長的「威力寶石」。

台北國際電腦展（Computex Taipei）今天上午在南港展覽館舉行開幕典禮，童子賢代表主辦單位致詞表示，創立39年的Computex台北國際電腦展，已經是全球最重要的資訊電子展覽，也是亞太地區最重要的年度資訊科技盛會。

童子賢指出，Computex所在的台灣，擁有與世界密切接軌、累積多年繁榮且有活力的資通訊電子產業，台灣專精的半導體研發製造、IC設計、電子零組件設計以及品牌行銷到代工製造，長期與全球技術密切接軌，也與全球品牌和廠商密切合作。

他表示，尊重智慧財產權、注重環保、正直誠信、友善又有效率，以及累積深厚服務經驗、產業管理技術，都是台灣資通訊與電子產業擁有的特質，也是台灣持續獲得國際信任的原因。台灣也一直是全球產業分工重要、積極、安全、有活力的合作夥伴。

他預期未來幾年，現有產業的基礎會持續結合新的人工智慧、物聯網、車用電子、5G新技術，資通訊產業會與時俱進，台灣也會與時俱進。他相信Computex未來將繼續扮演全球資通訊與電子產業的展示溝通與商業媒介平台。

觀察近期全球經貿秩序短暫動盪，童子賢指出，若是資通訊科技和半導體技術持續進步，消費市場繼續渴望新產品、新技術改善世界，資通訊科技將持續扮演經濟成長的「威力寶石」。

童子賢說，世界仍然渴望科技提升工作效率帶動經濟成長，消費者也期待在教育、醫療、交通、通訊、社群領域能因科技進步獲得最佳品質，以及更好的服務。他相信資通訊科技及半導體科技能持續進步，增加財富、改善貧窮，增進文明生活。

童子賢表示，因此產業要克服短期動盪，努力提升長期技術與服務能力，期待產業欣欣向榮，繼續為世界帶來活力。

今年台北國際電腦展來自全球1685家廠商參展，共使用5508個攤位，參展比去年成長10%，以建構全球科技生態系為定位，涵蓋人工智慧與物聯網、5G、區塊鏈、創新與新創以及電競和延展實境等5大主題。此外4年前創立的InnoVEX新創展示平台，今年共有24個國家與會，比去年成長20%。（編輯：鄭雪文）1080528