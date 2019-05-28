台北國際電腦展登場 聚焦5G人工智慧

（中央社記者鍾榮峰台北28日電）台北國際電腦展（Computex）今天起連續5天登場，聚焦人工智慧與物聯網、5G等五大主題，此外InnoVEX新創參與規模再創新高。不少廠商搶先推出展示新品。

今年台北國際電腦展來自全球1685家廠商參展，共計使用5508個攤位，參展比去年成長10%，今天起到6月1日於南港一館、南港二館、世貿一館、台北國際會議中心四地盛大舉辦。

今年Computex以建構全球科技生態系為定位，涵蓋人工智慧與物聯網、5G、區塊鏈、創新與新創、以及電競和延展實境等五大主題，搭配新創特展InnoVEX與智慧物聯解決方案SmarTEX作為展覽亮點。

包括華碩、微軟、英特爾、美光、安謀、瑞昱、微星、技嘉、明基、迎廣、台達電、雲達、威剛、精英、神達、仁寶、緯穎、英飛凌、超微等科技大廠，展示最新智慧科技產品。

此外4年前創立的InnoVEX新創展示平台，今年共有24個國家與會，467家新創廠商參展，InnoVEX新創參與比去年成長20%，規模再創新高。

InnoVEX聚焦人工智慧與物聯網應用，今年以「新思維、新工程、新未來」作為展會主軸，同步舉辦的InnoVEX創新創業論壇主題鎖定人工智慧、物聯網、生物科技、智慧機械、運動科技、區塊鏈及新創生態圈等領域。

為展現台灣在5G通訊產業能量，台北5G國際高峰會也將在Computex同期舉辦，規劃5月30日登場，議程分為四大主題，包含5G頻譜政策、5G技術整備（Technology Readiness）、5G創新平台 （Platform Innovation），以及5G新興服務與新創事業（New Services & Startups in 5G）。

今年不少大廠搶先在Computex搶先在開展前舉辦新品發表會，針對數位世代用戶需求，推出符合高階繪圖、影音處理、電競娛樂等多功能需求產品，例如超微（AMD）宣布針對伺服器市場推出新款處理器，也推出採用全新繪圖卡晶片等。NVIDIA也推出行動工作站參考平台，讓專業工作者與影音創作者可直接使用。華碩、微星、技嘉等業者，也秀出電競筆電、電競主機、電競螢幕等產品。（編輯：楊凱翔）1080528