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MSCI盤後生效 台股尾盤爆大量收黑

最新更新：2019/05/28 14:14

（中央社記者江明晏台北28日電）蘋概三王等權值股熄火，台股今天原先量縮整理，因MSCI盤後生效，尾盤爆量近800億元，壓低指數逾30點，收在10312.31點，下跌21.81點，分析師認為，台股短期整理，後續觀察美中貿易戰進度。

美股因陣亡將士追悼日休市一天，歐股走高。台股今天量縮，在平盤上下狹幅震盪，MSCI明晟半年度權重調整、台股權重遭三降於今天收盤生效，尾盤最後一盤爆量778.21億元，壓低指數約33.17點，成交量一口氣翻倍。

台股加權股價指數今天終場下跌21.82點，收在10312.31點，跌幅0.21%，成交值1523.55億元。

觀察盤面表現，電子、金融族群走弱；蘋概三王熄火，台積電下跌逾0.2%，收230.5元，大立光上漲1.49%，收3745元，鴻海下跌約0.28%，收71.2元。玉晶光下跌近3%，收301元。

國泰金下跌近1%，收40.35元，中信金上漲約0.5%，收21.05元，富邦金平盤42.3元，兆豐金下跌0.82%，收30.25元。

兆豐投顧協理黃國偉認為，台股近期指數可能會在半年線約10246點和季線10643點之間來回震盪， 6月中旬之後則繼續觀察美中貿易戰進度。（編輯：鄭雪文）1080528

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