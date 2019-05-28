科技部啟動人文社科海外人才計畫 培育研究新血

（中央社記者潘姿羽台北28日電）科技部今天宣布啟動「人文及社會科學研究海外人才培育計畫」，補助兩類型研究新血，讓他們專注於學術性專書或論文撰寫，進而在國外大學或學研機構取得一席之地，強化台灣在國際學研界的地位。

科技部指出，台灣在人文社會領域的海外留學人數漸減，教研人才也出現斷層，這不只是學界的隱憂，也可能讓台灣在學術領域的地位愈來愈薄弱。

為了改善現狀，科技部主辦、國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心執行的「人文及社會科學研究海外人才培育計畫」（TOP Grants）今天正式啟動，藉由支援研習經費，協助優秀的研究新血專注在學術專書與論文寫作，深耕新世代的學術影響力。

國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心主任、計畫主持人莊裕澤說明，「人文及社會科學研究海外人才培育計畫」主要培育對象有兩類型，一是在歐美地區就讀，正邁向學業最後一哩路的博士候選人，二是取得博士學位不到10年、現為歐美地區學研機構的專任教師或研究人員。

莊裕澤說明，培育計畫邀請學術界具聲望、學術成就、公正性的人文社會科學學者，組成「學術審查委員會」，依據申請人研究主題的理論價值及創新程度、申請內容嚴謹程度、研究規劃可行性、申請人學術潛力或研究經歷，以及學術成果等標準，進行遴選培育對象。

科技部的培育計畫日前經學術審查委員會議審議通過，共選出博士候選人10名及新進人員5名，在為期1年的研習期間，可分別獲得研習經費新台幣90萬元、60萬元；新進人員另外可申請20萬元的學術專書出版費用。

科技部官員表示，這個計畫推出後，獲得廣大迴響，目前海外人才多是針對歐美地區，未來若經費許可，也可能擴大至全球，未來會朝向這個方向來規畫。

科技部官員也期許，透過這個計畫，希望能夠扎根海外重要學研機構、串聯人才網絡，深化台灣在海外學術界的能見度及影響力，達到扶植優秀人才，提升學術能量等目標。（編輯：林沂鋒）1080528