台奧經貿對話會議簽MOU 促產業聚落鏈結

（中央社記者廖禹揚台北28日電）第4屆台灣與奧地利經貿對話會議在台北舉行，會後簽署「台奧地利產業聚落合作備忘錄」，盼藉此促成半導體、汽車及生技醫藥等產業聚落鏈結，帶動更多投資合作。

台奧地利經貿對話會議27日在台北舉行，由經濟部政務次長王美花與奧地利數位經濟部助理次長威西格（Franz Wessig，音譯）共同主持。

經濟部國際貿易局今天發布新聞稿表示，本次會議涵蓋工業4.0、新創企業、智慧城市等經貿議題，奧方也分享數位轉型經驗；雙邊更在會後簽署台奧地利產業聚落合作備忘錄，將透過此架構促進彼此產業聚落鏈結，帶動更多實質產業與投資合作。

貿易局表示，此項合作備忘錄並未限定產業，可望從機械、智慧城市、新創等台奧雙方目前都較有興趣的領域開始做起，將透過資訊交換、舉辦交流活動等方式進行。奧地利參訪團後續也將參觀台北國際電腦展（Computex）及國際新創展（Innovex）等活動，有助瞭解台灣最新科技及新創企業發展。

王美花在會中也表示，面對瞬息萬變的國際情勢，台灣擁有精密製造技術、高素質人力資源、對智慧財產權的完善保護等優勢，透過協助台商回台投資及多元布局，將提升台商關鍵技術競爭力及在全球供應鏈地位，強化與奧地利等國際夥伴的相互信賴與合作。

奧地利是台灣在歐盟的第10大貿易夥伴，去年雙邊貿易額達11億美元，年增16.9%，其中半導體、汽車及生技醫藥表現最亮眼；台奧地利經貿對話會議連續4年召開，先前也促成奧地利交通部支持的科技合作組織ATC（Austrian Technology Corporation）與新北市政府在智慧城市領域的合作。（編輯：李信寬）1080528