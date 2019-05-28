萬年清上櫃首日大漲 積極衝海外廢水處理市場

（中央社記者韋樞台北28日電）工業廢水處理廠商萬年清今天以新台幣50元承銷價掛牌上櫃，首日股價收在63.6元，漲幅達27.2%。萬年清表示，目前海外工程比重達75%，未來將再積極衝刺海外廢水處理市場。

萬年清首日上櫃展開蜜月行情，開盤站上63元，大漲26%，盤中最高65.5元，最後收在63.6元，漲幅27.2%，成交量991張。

萬年清資本額1.8億元，2017年及2018年合併營收分別為3.31億元與3.83億元，年成長15.71%，過去兩年度毛利率均維持逾3成，EPS(每股稅後淨利)分別為2.54元、3.10元，年成長22.05%。

今年首季合併營收為1.04億元，EPS 0.25元，隨著營運狀況持續加溫，今年度獲利情況可望逐季提高。今年預計配發現金股利約2.22元。

萬年清指出，公司成立逾20年，目前協助諸多大型集團處理工業廢水，主要客戶集中於石化、造紙、染整、紡織、鋼鐵、製藥等，客戶涵蓋遠東、統一、長春、寶成、台塑、正隆及永豐餘等大型集團，均為各行業翹楚。

萬年清表示，水資源日漸匱乏，永續發展觀念興起，各國對於廢水排放標準漸趨嚴格，例如台灣在2017年起逐步提高放流水標準，將製程運作重金屬且排放水量達一定規模的高科技產業納入管制，並針對特殊含硼、硝酸鹽氮等廢水濃度管制更加嚴格。

中國大陸市場則相繼制訂水十條、土十條等相關規定。萬年清除原有工業園區，更可切入龐大地下水微處理市場；越南及印度市場，則處於水污染整治的起步階段；隨著台商在海外廣為布局，服務遍及世界各地，萬年清海外工程比重亦高達75%。

由於萬年清擁有不同行業工程實績與服務經驗、高度專業資源整合服務及具高競爭力的廢水處理設備等3項關鍵優勢，加上業務範圍積極拓展，自2017年赴杜拜、印度、印尼及越南參展，積極衝刺海外市場，推廣關鍵核心技術設備及服務能力，預期未來營運成長可期。

萬年清主要營運模式包括承攬工業廢水處理的統包工程，以及銷售工業廢水處理核心設備的技術設備工程，且長期與工研院、成功大學合作，擁有工研院多項專利技術授權以及未來水回收等新技術。（編輯：趙蔚蘭）1080528