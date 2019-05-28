學者憂5G缺殺手級應用 盼政府審慎規劃釋照時程

（中央社記者江明晏台北28日電）5G釋照，各界關注。學者在今天1場論壇中擔憂5G缺少殺手級應用，盼政府審慎規劃釋照時程，並鼓勵業者異業合作，發展5G垂直領域；電信業代表則指出，期望政府規劃時，除讓5G新玩家入場，也要有妥善退場機制。

台灣通訊學會今天舉辦「台灣通訊論壇2019-營造5G友善發展環境」，針對5G釋照議題邀請國內專家學者交流意見。

台灣電信產業發展協會副祕書長劉莉秋表示，以電信業者最實際的生存與營運問題來觀察，5G和4G的市場截然不同，有85%的市場都會是B2B的服務，且目前B2C市場有90%的服務都能透過4G來提供，盼政府在規劃5G和垂直領域規則時，除了讓5G新玩家入場，也要有妥善的退場機制。

前交通部部長賀陳旦提出3大建議，包括如何賦予企業專用頻譜的應用規範，加速Ｂ2B商業模式，以及評估引進「樂天5G技術的策略和時程」，檢討頻譜釋出時程，尤其是基地台涵蓋率的定義。

國立台北大學教授劉崇堅指出，不反對5G早點釋照，但觀察美國初期提供的5G服務並不讓消費者滿意，因此要觀察產業鏈是否成熟、5G手機價格是否合理，以免5G釋照變成早產兒，或者要給業者多一點獎勵措施，畢竟目前還找不到真正的殺手級應用，建議可以多給一些支持的政策，讓業界發展比較好。

國立交通大學副校長林一平認為，過去電信商寄望IoT物聯網就是5G的殺手級應用，但「大家心目中的IoT還沒起來」，設備電池太過耗電的問題必須解決，才能永續經營，AR、VR的未來發展也提供5G應用的機會。

他指出，日本運營商NTT分享未來5G商業模式就是B2B2X，透過與大型企業如Toyota合作，而台灣電信業者要如何找到這麼大規模的廠商來合作，還需要仔細去考慮，且也要思考，是否有足夠且便宜的5G手機協助推展5G。

論壇中也有多位學者提出覆蓋率定義的問題，林一平說，5G最大的關鍵是在覆蓋率，初期應該是先發展特定熱區後續再擴大，因此5G何時要覆蓋率提高到90%，應該要跟過去4G不一樣。

NCC也回應，在5G時代對業者覆蓋率的要求，應會和4G業者不同，可能會給更長的時間讓業者達到要求。

也有電信業者指出，觀察國外5G資費，大約只比4G高了10%左右，因為國外4G資費水平高，台灣499吃到飽的狀況對產業長久發展是不好的現象，且「羊毛出在羊身上」，如果期望電信業者投入資源，做更多運用和發展，應該要讓資費回到合理化的正常狀況。

NCC也表示，台灣的資費水平相對便宜，未來5G怎麼去收費值得關注，會不會有不同模式都值得觀察，應不會殺到那麼低，因為殺頭生意沒人做，但未來發展還是有待觀察。（編輯：李信寬）1080528