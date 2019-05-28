台灣業者進軍泰國食品展 主打健康養生

（中央社記者呂欣憓曼谷28日專電）外貿協會和多個民間業者組團參加泰國國際食品展，配合泰國興起的健康養生風潮，多家食品業者帶來有機無添加食品，盼打進泰國市場，而智慧機械製造也成為業者參展重點。

2019年第16屆泰國國際食品展（THAIFEX 2019）今天起至6月1日在曼谷IMPACT會展中心盛大登場，經濟部國貿局和外貿協會率領業者第5度參展。

今年由貿協籌組的參展團包括桃園市政府、糖餅公會、台灣食品優良發展協會及蜜餞公會等4個單位、21家企業共同參展，使用24個攤位。

除了貿協組團外，冷凍食品公會、台灣食品發展協會、製藥暨食品機械公會也率團參展，計有87家台灣業者使用98個攤位，規模達885平方公尺，台灣成為今年THAIFEX 展第4大海外參展國，僅次於中國、韓國和馬來西亞。

近年來泰國飲食興起養生和健康風潮，台灣業者參展也朝向此目標邁進，以販賣休閒糖果和食品為主的菓風食品，今年首度參加泰國國際食品展，總經理王明仁指出，菓風食品製作不加香料的軟糖，但仍保有水果味，連日本人都來探詢技術，這次菓風帶來有機、無糖、素食、無添加明膠的產品，希望引起泰國市場興趣。

另一家製作有機穀物和堅果果乾的歐特公司也是首度參加泰國國際食品展，歐特行銷部協理梁瑜芮說，歐特在新加坡和馬來西亞已有經銷商，他們特別挑選幾款口味較重的產品，希望在泰國找到經銷商，進一步打進東協市場。

除了食品業者參展，食品暨製藥機械工業同業公會也率領6家食品機械廠商參展，同業公會理事長王健蒼指出，近幾年食品機械也要朝向智慧製造發展，此次參展，剛好也能與泰國4.0的政策搭配。

王健蒼說，食品機械是傳統產業，很多人會疑問要怎麼發展智慧製造，他舉例，智慧製造可以在機器中裝設監測器，再利用手機應用程式監看流程，進而改善操作流程，讓機器更加容易操作。（編輯：王永志）1080528