工業國際投資公司暫緩成立 經長：先評估案源

（中央社記者廖禹揚台北29日電）原定去年底前成立的「工（產）業國際投資公司」傳出暫緩，經濟部長沈榮津今天表示，經徵詢產業界意見，認為應先蒐集案源、掌握各國商機，再評估是否有必要成立公司。

為因應美中貿易戰影響，總統蔡英文去年中指示加速推動新南向，其中包括成立工（產）業國際投資公司以協助邦交國及新南向國家發展產業及經濟，但據媒體報導，這項原本規劃資本額10億的公司成立計畫縮水為僅編列6000萬，以委辦計畫方式為台商新南向做媒合服務，遭指「胎死腹中」。

沈榮津今天列席立法院經濟委員會前受訪表示，此案是希望藉由工業投資協助台灣中小企業前進新南向國家，但請教工商團體意見後，認為應先找出案源、找出在新南向國家的成功營運模式，「不是為成立公司而成立」，因此先以專案計畫蒐集案源、掌握各國商機，再評估是否有必要投資。

媒體關心，現在各國都將新南向列為目標，台灣動作是否太慢，沈榮津回應，台商早有各自布局，現在只是要看有沒有必要由政府成立這樣的工業投資公司。

此外，對於瑞士洛桑管理學院（IMD）最新公布2019世界競爭力報告中，台灣經濟表現相較不足部分，沈榮津表示，主要是出口影響，要來檢討多元布局的部分，還有關稅受到未簽訂自由貿易協定（FTA）影響，還要繼續努力，經濟部會從整體考量，例如「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），國內整合完後要去跟第一輪加入國家溝通。

國發會主委陳美伶在經委會受訪時則指出，經濟表現因受到美中貿易戰影響，分數、排名略微落後，但國內經濟其實是提升的，顯示加速投資台灣、吸引外資部分有相當亮麗表現。

IMD評比包括經濟表現、政府效能、企業效能及基礎建設，台灣這次經濟表現排名由去年的第14名下降至今年的第15名，但其下的中項「國際投資」進步13名至第28名。（編輯：鄭雪文）1080529